Еще один блоггер выдал поклеп на Архангельскую область

«Можно снимать фильм ужасов» - так некто Денис Забелин, позиционирующий себя «тревел-блоггером», дал общую характеристику своим впечатлениям от посещения славного города Онега, что в Архангельской области.

По мнению этого горе-туриста, набережные славного города находятся в аварийном состоянии — «повсюду ямы, грязь и следы разрушения инфраструктуры».



Многоквартирные деревянные дома выглядят обветшало, он их сравнил с декорациями к сериалу «Топи».

Забелин также указал на контраст между дореволюционными зданиями, советским наследием и современными элементами вроде супермаркетов и колонок с питьевой водой. При этом, по его блоггерскому мнению, туристической инфраструктуры в городе практически нет. Цены на гостиничные номера сопоставимы с московскими и петербургскими, что выглядит несоответствующим общему состоянию.

И это про город, где открыт единственный в регионе аквапарк (см. фото)!

Забелин объяснил, что в регионе есть лесная промышленность, рыболовство и портовая деятельность. Однако, по его словам, такие виды невозможно показывать гостям страны.

Напомним, Архангельская область частенько «попадает на зуб» таким горе-туристам с фотоаппаратом. Один из них по прозвищу «Одуван» уже дописался до иноагентства.

Впрочем, гостиничные цены в Онеге действительно жлобские хотя бы по сравнению с архангельскими.