Новая метла. В САФУ увольняют преподавателей с "волчьим билетом"

На дверь указали доценту кафедры всеобщей истории, кандидату исторических наук Фельдту Алексею Евгеньевичу. Ему слово:

- Я получил выговор (первый за 33 года работы в вузе) за то, что отсутствовал на рабочем месте в тот день, когда у меня не было занятий. 13 ноября меня пригласили познакомиться с приказом о моем увольнении. 

Все это для меня не стало неожиданностью. Ещё 24 сентября и.о.ректора САФУ Михаил Викторович Данилов сказал мне, что не видит возможности продолжать со мной сотрудничество и предложил уволиться по собственно желанию. Я отказался. В октябре-ноябре три раза писал объяснительные почему не присутствую на рабочем месте пн-пт - 6 часов 12 минут, сб - 5 часов. 

На кафедре, конечно, весело, но сложно заниматься научной работой без оборудования и книг. Никакие аргументы, в том числе и цитирование министерских документов, позволяющих осуществлять внеучебную нагрузку за пределами рабочего места, во внимание приняты не были. Кстати, по этой схеме можно уволить любого преподавателя САФУ. 

Таким образом, я работаю в САФУ 17 ноября последний день и буду уволен по статье "за прогулы", ни одно приличное заведение меня больше на работу не возьмёт. Но я буду обращаться в суд и в инспекцию по труду. 

P.S. Самое главное - моим дипломникам просьба не беспокоиться, кафедра сделает, все что нужно, а у меня будет много свободного времени для консультирования.

