Проеуратура требует организовать в Виноградовском округе еще одну бригаду скорой помощи

Проведенной проверкой прокуратурой Виноградовского района выявлены нарушения прав жителей муниципального образования в сфере здравоохранения.

Установлено, что экстренную и неотложную медицинскую помощь на территории района осуществляет две фельдшерские общепрофильные бригады, что не позволяет своевременно прибыть к месту вызова, ввиду значительного количества проживающего населения, труднодоступности и отдаленности (примерно 100 км) населенных пунктов муниципального округа от места дислокации станции скорой медицинской помощи,

С целью устранения выявленных нарушений главному врачу ГБУЗ АО «Архангельская областная клиническая станция скорой медицинской помощи» прокурором внесено представление, однако мер по организации надлежащего оказания скорой медицинской помощи не принято, что послужило основанием для применения судебного механизма.

Октябрьский районный суд г. Архангельска, рассмотрев иск надзорного ведомства с его доводами не согласился, придя к выводу что превышение в отдельных случаях времени доезда бригады скорой помощи к месту вызова не свидетельствуют о наличии оснований к увеличению количества общепрофильных выездных бригад Виноградовской подстанции.

Вместе с тем прокурор, соблюдая настойчивую и последовательную позицию, обоснованно полагая, что суд первой инстанции не принял во внимание юридически значимые обстоятельства по делу, обжаловал неправосудное судебное решение в вышестоящую инстанцию.

Определением судебной коллегии по гражданским делам Архангельского областного суда, решение Октябрьского районного суда г.Архангельска отменено, исковые требования прокурора удовлетворены. На учреждение здравоохранения возложена обязанность обеспечить муниципальный округ дополнительной (третьей) бригадой скорой медицинской помощи непрерывно осуществляющей дежурство на территории Виноградовского района.

Судебный акт вступил в законную силу, его исполнение находится на контроле территориального прокурора.

(фото с https://chitazdrav.ru)