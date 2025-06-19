Вверх
После вмешательства прокурора в многострадальной Неноксе появился ФАП

Прокуратура г. Северодвинска Архангельской области провела проверку законодательства о здравоохранении.

Установлено, что в с. Ненокса, в котором проживает более 500 жителей отсутствует фельдшерско-акушерский пункт, что нарушает права жителей на получение квалифицированный медицинской помощи. 

В этой связи прокурор обратился с иском в суд, который обязал ГБУЗ АО «Северодвинская городская больница № 1» и министерство здравоохранения Архангельской области возвести и оборудовать в этом населенном пункте фельдшерский здравпункт, а также обеспечить его минимальным ассортиментом лекарственных препаратов, необходимых для оказания медицинской помощи. 

В целях исполнения решения суда больницей заключен контракт, по результатам исполнения которого в селе установлен и введен в эксплуатацию новый модульный ФАП, учреждением получена лицензия на осуществление медицинской деятельности.


12 август 08:40 | : Скандалы

