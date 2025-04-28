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Прокуратура заинтересовалась безобразным состоянием дорог в Лешукони

Прокуратура Лешуконского района провела проверку исполнения администрацией Лешуконского муниципального округа законодательства о безопасности дорожного движения при содержании автомобильных дорог местного значения.

В ходе проверки районе ул. Лесная на участке между домами 47 и 17А и ул. Набережная на участке между домами 20 и 33, выявлены деформации дорожного покрытия с образованием углублений, превышающим требования нормативных стандартов.

В этой связи в Лешуконский районный суд направлено исковое заявление об обязании органа местного самоуправления устранить выявленные нарушения.

09 июнь 10:06 | : Скандалы

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