Экс-главе Онежского района Максимову и его заму дали условный срок

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора бывшему главе муниципального образования «Онежский муниципальный район» и его заместителю. Они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного п. «г, е» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное из иной личной заинтересованности главой органа местного самоуправления, группой лиц по предварительному сговору).

Следствием и судом установлено, что в 2022-2023 годах осужденные в отсутствие законных оснований передали во временное управление свыше 200 многоквартирных домой сторонней коммерческой организации, не имевшей в Онеге и Онежском районе материальной базы, активов и работников, при этом обслуживание общего имущества в этих домах фактически осуществляли иные управляющие организации.

В результате жители получали счета от двух управляющих компаний, у них образовывалась необоснованная задолженность по оплате жилищно-коммунальных платежей, в том числе препятствовавшая предоставлению льгот отдельным категориям граждан, а у управляющих компаний города Онеги и Онежского района ухудшилось финансовое состояние, возникли существенные предпосылки к банкротству. Впоследствии Арбитражный суд Архангельской области признал решение о передаче домов во временное управление незаконным.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов проверки органов прокуратуры.

Приговором Онежского городского суда им назначено наказание в виде условного лишения свободы с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий в государственных органах, органах местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях сроком на два года шесть месяцев. Приговор суда не вступил в законную силу.

Следствие вел второй отдел по расследованию особо важных дел Следственного управления СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.