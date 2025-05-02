Как Бартенева с Чураковым на юге потусили

В соцсети попала фотография (не от большого ума участников съемки), где известная архангельская журналистка, ныне сотрудница госучреждения регионального Минздрава, Наталья Бартенева (в замужестве Попова) позирует в компании Андрея Чуракова, некогда выдававшего себя за автора концепции развития региона при губернаторе Орлове. Тоже журналиста, как он себя представляет. Пытавшегося зайти в политику с разных концов (и от либералов, и от патриотов-почвенников). Такой политически всеядный стареющий парниша.

Что особенного в такой встрече? Ситуацию разжевывает участник «Вольного дела» ИА «Эхо севера»:

- Рядом с ней (Бартеневой) на фото некто Чураков. Он уже почти три с половиной года как релокант. На что живёт — не ясно. Будучи на родной земле, Чураков был ярый оппозиционер, вскормлен САФУ и на бюджете АТК. После начала СВО поменял МЖ.

А фото сделал другой релокант Михаил Копица, также покинувший Россию после начала СВО.

Ну и подпись под фото у этой группы релокантов говорящая — дескать, Чураков три с половиной года живёт в Турции и счастлив.

Родина, видимо, для них пустой звук. Она ничто: пузо — всё.

А может и Бартенёвой-Поповой остаться в Алании? Зачем возвращаться в Россию, если Чураков там живёт три с половиной года и счастлив?

Впрочем, если это любовь, сразу приносим извинения за вторжение.