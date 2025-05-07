В пинежской деревне разваливается памятник героям Великой Отечественной

9 мая уже завтра, а памятник в деревне Шардонемь продолжает разваливаться. См. фото от 07.05.2025



Конечно, господа чиновники Пинежского муниципального округа как всегда ничего не успеют сделать, но какой пиар будет после...



Мы понимаем, что погодные условия не дают выполнить некоторые работы, но привести памятник в подобающий вид могли бы?



Хотя бы к празднику, которому каждый год клянутся «Помнить и Гордиться»?!



Выезд некого "специалиста" и пустого ответа в группах, явного результата не дал. Может чиновники и нашли некое финансирование, но почему всегда нужно их подпинывать на тот или иной шаг?



Легче, наверное, в Голубино съездить и рассказать как все хорошо, или в очередной раз предоставить расписной отчёт о проделанной работе губернатору?



