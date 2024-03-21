В селе Койда Мезенского округа победили долгострой

Народный фронт неоднократно поднимал проблему безалаберного отношения к строительству ФАПа для 400 селян и неэффективного расходования бюджетных средств.



Активисты-общественники просили областную прокуратуру и Счётную палату региона проверить, куда потрачены 36 миллионов рублей, перечисленные подрядчику.



Вопрос взял на контроль губернатор Архангельской области Александр Цыбульский, а в отношении представителя Главного управления капитального строительства Поморья, курирующего возведение объекта, возбудили уголовное дело и вынесли обвинительный приговор.



Сейчас новый ФАП уже радует жителей Койды. В первый день работы на приём пришли десять пациентов.

