Лешуконское бездорожье становится системным

Календарная зима закончилась, а трудности, с которыми столкнулись жители Лешуконского округа, остались. Ситуацию анализирует издание «Регион 29»:

-Мы неоднократно рассказывали о том, что эта зима стала непростым испытанием для жителей ряда регионов Архангельской области. Произошло это из-за того, что часть дорог региона перешла в обслуживание компании из Карелии ООО «Автодороги-Питкяранта». Всё это привело к целому ряду проблем. Ряд дорог оказались совершенно непроезжими, а где-то с трудом могли пробраться лишь автомобили с полным приводом.

— Сейчас после метелей состояние дорог ещё ухудшилось, — рассказал нам один из местных жителей Лешуконского округа. — До сих пор некоторые дороги не чищены. Проехать по ним очень трудно, либо просто невозможно.

Люди бьют тревогу и пытаются привлечь внимание к ситуации. Так, например, накануне местная газета «Звезда» опубликовала на своей странице ВКонтакте очередной крик о помощи. Жители Юромы показали, как выглядят подъезды и въезд в деревню.

— Дорога худо-бедно пробита частным трактором, — написал местный житель. — Ему спасибо большое. Автодороги не бывали. В пятницу трактор Автодорог пытался пробиться от въезда в деревню до магазина, но не смог. Стену из снега пробил частный трактор.

По словам жителей округа деревня Заручей тоже не тронута, а в Шиляве люди лишились возможности выехать или въехать.

Ранее мы уже рассказывали о том, что почти в самом конце зимы в Лешуконском округе открыли зимник, который местные жители ждали на протяжении нескольких месяцев.