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Мат вошел в обиход 40% архангельских семей

Мужья и жены практически одинаково часто используют в общении нецензурную лексику, однако мужчины реже читают нотации вторым половинам по этому поводу. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения из Архангельска, состоящие в браке или отношениях.

В Архангельске 4% мужчин и 9% женщин рассказали, что их вторая половина постоянно использует ненормативную лексику в общении. 39% мужчин и 40% женщин сообщили, что их партнеры время от времени нецензурно выражаются.
 
 Молодые жительницы Архангельска реже зрелых рассказывали о том, что их спутники жизни сквернословят. В ответах мужчин тенденция обратная: спутницы более молодых ругаются чаще, чем вторые половины архангелогородцев старше 45 лет. Судя по ответам женщин, холостые мужчины используют нецензурную лексику в общении со вторыми половинами реже женатых.
 
 Женщины борются с ненормативной лексикой дома активнее: замечания по поводу сквернословия они делают чаще.

(фото с https://www.keyministry.org) 

30 январь 08:48 | : Скандалы

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