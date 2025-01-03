Мат вошел в обиход 40% архангельских семей

Мужья и жены практически одинаково часто используют в общении нецензурную лексику, однако мужчины реже читают нотации вторым половинам по этому поводу. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения из Архангельска, состоящие в браке или отношениях.

В Архангельске 4% мужчин и 9% женщин рассказали, что их вторая половина постоянно использует ненормативную лексику в общении. 39% мужчин и 40% женщин сообщили, что их партнеры время от времени нецензурно выражаются.



Молодые жительницы Архангельска реже зрелых рассказывали о том, что их спутники жизни сквернословят. В ответах мужчин тенденция обратная: спутницы более молодых ругаются чаще, чем вторые половины архангелогородцев старше 45 лет. Судя по ответам женщин, холостые мужчины используют нецензурную лексику в общении со вторыми половинами реже женатых.



Женщины борются с ненормативной лексикой дома активнее: замечания по поводу сквернословия они делают чаще.