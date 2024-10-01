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Псевдополитик Кольцов из Архангельска получил 7 лет за вымогательство

Октябрьский районный суд города Архангельска рассмотрел уголовное дело в отношении Кирилла Кольцова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного пунктом «б» части 3 статьи 163 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Суд установил, что в 2022–2023 годах Кольцов, действуя из корыстных побуждений, вымогал денежные средства в особо крупном размере у должностных лиц администрации губернатора Архангельской области и правительства Архангельской области, под угрозой распространения сведений, порочащих потерпевшего, и иных сведений, которые могут причинить существенный вред правам и законным интересам потерпевшего.

Подсудимый убедил должностное лицо администрации губернатора Архангельской области и правительства Архангельской области в том, что он выступает представителем группы лиц, распространивших в телеграмм-каналах негативную, не соответствующую действительности информацию, которая причиняет существенный вред правам и интересам как администрации губернатора Архангельской области и правительства Архангельской области, так и должностным лицам, осуществляющим в них деятельность.

Кольцов сообщил должностному лицу, что может организовать как дальнейшее размещение негативной информации в телеграмм-каналах, так и пресечь размещение подобной информации, и потребовал от должностных лиц администрации губернатора Архангельской области и правительства Архангельской области безвозмездной передачи в некий «Фонд возрождения традиционного судостроения и арктического мореплавания» денежных средств в размере 10 миллионов рублей. Затем, отказавшись от указанного требования, потребовал 5 миллионов рублей для финансирования его личной предвыборной кампании и создания политического технологического проекта «Молодежный штаб», а также потребовал обеспечить выдвижение его на должность депутата Архангельского областного Собрания депутатов.

В сложившейся ситуации должностные лица администрации, будучи убежденными в наличии у Кирилла Кольцова возможностей организовать размещение в телеграмм-каналах негативных сведений, его угрозы воспринимали реально, опасались их осуществления, поэтому обратились в правоохранительные органы.

Приговором суда Кириллу Кольцову назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил.

О жизненном пути приспособленца Кольцова читайте здесь.

23 октябрь 14:13 | : Скандалы

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