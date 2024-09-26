Прокуратура поставила цель спасти СНТ "Уемляночка" от бездорожья

Приморской межрайонной прокуратурой на основании обращения местной жительницы проведена проверка по вопросу ненадлежащего состояния автомобильной дороги, ведущей к СНТ «Уемляночка».

Установлено, что указанная автомобильная дорога, являющаяся единственным проездом к садовому некоммерческому товариществу, муниципалитетом на баланс не принята, в перечне дорог общего пользования местного значения не значится. Таким образом, обязанность по ее содержанию не исполняется, что нарушает права неопределенного круга лиц на безопасность дорожного движения и создает угрозу невозможности оперативного получения жителями скорой медицинской помощи, а также помощи в случае возникновения пожара и иных чрезвычайных ситуаций.

В этой связи прокурор направил в Приморский районный суд иск о признании бездействия администрации Приморского муниципального округа Архангельской области незаконным и возложении на орган местного самоуправления обязанности принять на баланс и включить в перечень дорог общего пользования автомобильную дорогу, ведущую к СНТ «Уемляночка», а также провести ее паспортизацию.

Судом исковые требования прокурора удовлетворены.

Решение не вступило в законную силу.