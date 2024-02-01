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Осужденный в суде взбунтовался против порядков в плесецкой колонии

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении 25-летнего осужденного за преступления против порядка управления, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 297 УК РФ (неуважение к суду, выразившееся в оскорблении участников судебного разбирательства).

По версии следствия, в  июне текущего года осужденный, участвуя по видеосвязи в судебном заседании  по его административному исковому заявлению к ОМВД России «Плесецкий» о якобы имевшем место необеспечении его столовыми приборами и повышенной нормой питания в изоляторе временного содержания, публично в неприличной форме оскорбил представителя ответчика. В удовлетворении искового заявления осужденного суд отказал.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Допрашиваются свидетели по делу, производится сбор доказательственной базы. 

В ходе допроса подозреваемый признал свою вину, раскаялся в содеянном.

Дело принято к производству следственным отделом по ЗАТО г.Мирный Следственного управления СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу. 

(фото с https://veved.ru) 

04 август 10:56 | : Происшествия

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