Учительница из Архангельской области инициировала всероссийский бунт педагогов

Как пишет издание «КоммерсантЪ», учительница начальных классов из поселка Березняки Архангельской области Елена Харюшева обратилась в Конституционный суд за восстановлением справедливости.

Она, как учитель, выполняет не только свои основные обязанности, но и занимается классным руководством, проверкой письменных работ и проведением внеклассных занятий. В итоге ее заработок превышал МРОТ только с учетом всех положенных доплат — «голая» же ставка оказалась ниже этого порога. Это, по мнению заявительницы, противоречило нормам Трудового кодекса, который устанавливает, что размер оклада работающего на полной ставке сотрудника не может быть ниже МРОТ.

Районный, а потом и областной суды отказались удовлетворить иск учительницы о взыскании недоначисленной зарплаты. КС же счел ее претензии оправданными, указав в своем постановлении на соответствие нормам Конституции ст. 129, ч. 1 и ч. 3 ст. 133 ТК, которые и устанавливают связь МРОТ и оклада.

КС пришел к выводу о недопустимости практики включения в состав заработной платы педагогов, не превышающей МРОТ, вознаграждения за выполнение дополнительных работ.

Обращение Елены Харюшевой поддержал профсоюз работников системы образования «Учитель», который сейчас, в свою очередь, готовит обращение в Роспотребнадзор.

По данным профсоюза, сейчас базовые оклады, не превышающие МРОТ (без учета дополнительных и стимулирующих выплат), получают учителя в 80% регионов страны.

(фото с https://mirtesen.ru)