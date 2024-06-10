Архангелогородец чуть не прирезал бывшую пассию на ее рабочем месте

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено расследование уголовного дела по обвинению ранее судимого за преступления против личности и собственности 33-летнего жителя областного центра в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30, ч.1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

Следствием установлено, что 23 мая 2024 днем обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пришел по месту работы бывшей сожительницы - в аптеку, расположенную на проспекте Обводный Канал в городе Архангельске. На улице на почве личной неприязни, обусловленной отказом возобновлять с ним отношения, обвиняемый нанес ей не менее двадцати ударов ножом в шею и голову. Предполагая, что от причиненных ранений пострадавшая скончается, подследственный покинул место преступления. Очевидец происшествия вызвал бригаду скорой медицинской помощи, благодаря чему женщина осталась жива.

На период следствия в отношении обвиняемого судом на основании ходатайства следователя избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В ходе допроса обвиняемый признал свою вину частично и пояснил следователю, что первоначально пришел в аптеку с ножом, чтобы напугать бывшую сожительницу. Она скрылась от него через подсобное помещение на улице. В порыве гнева схватил ее за волосы и ударил ножом. Через непродолжительное время его задержали сотрудники полиции.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.