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Архангелогородец чуть не прирезал бывшую пассию на ее рабочем месте

 Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено расследование уголовного дела по обвинению ранее судимого за преступления против личности и собственности 33-летнего жителя областного центра в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30, ч.1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). 

Следствием установлено, что 23 мая 2024 днем обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пришел по месту работы бывшей сожительницы - в аптеку, расположенную на проспекте Обводный Канал в городе Архангельске. На улице на почве личной неприязни, обусловленной отказом возобновлять с ним отношения, обвиняемый нанес ей не менее двадцати ударов ножом в шею и голову. Предполагая, что от причиненных ранений пострадавшая скончается, подследственный покинул место преступления. Очевидец происшествия вызвал бригаду скорой медицинской помощи, благодаря чему женщина осталась жива. 

На период следствия в отношении обвиняемого судом на основании ходатайства следователя избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В ходе допроса обвиняемый признал свою вину частично и пояснил следователю, что первоначально пришел в аптеку с ножом, чтобы напугать бывшую сожительницу. Она скрылась от него через подсобное помещение на улице. В порыве гнева схватил ее за волосы и ударил ножом. Через непродолжительное время его задержали сотрудники полиции.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

(фото с https://smi2.ru) 

13 август 08:55 | : Происшествия

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