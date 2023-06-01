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В Котласе полиция отлавливает незаконных иммигрантов

На территории обслуживания межмуниципального отдела МВД России «Котласский» в период с 4 по 7 августа 2023 года проведено комплексное оперативно-профилактическое мероприятие «Правопорядок».

С участием сотрудников миграционной службы осуществлены проверки строительных объектов и пилорам. Выявлено 14 нарушений в сфере иностранной миграции, 5 иностранцев привлечены к административной ответственности с последующим выдворением за пределы Российской Федерации.

Особое внимание уделено полноте раскрытия преступлений, в том числе ранее зарегистрированных. Совместно с сотрудниками регионального Следственного управления СКР проведено 15 обысков по расследуемым уголовным делам. Установлено местонахождение трех граждан, находившихся в федеральном розыске.

Также осуществлены рейдовые мероприятия с целью проверки соблюдения законодательства при реализации алкогольной и табачной продукции на объектах торговли. По результатам данной работы возбуждено 13 дел об административных правонарушениях в области предпринимательской деятельности. Из незаконного оборота изъято более 400 литров спиртосодержащей продукции. По всем выявленным нарушениям проводятся проверки.

Сотрудниками Госавтоинспекции составлено 109 протоколов об административных правонарушениях, задержано пять водителей, управлявших транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

В период проведения мероприятия содействие МО МВД России «Котласский» оказывали сотрудники различных служб и подразделений УМВД России по Архангельской области.

(фото с https://b-port.com/index.php/news/260090

08 август 16:32 | : Происшествия

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