В Ленском районе обнаружен опасный участок газопровода

Прокуратурой Ленского района в ходе проверки исполнения законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства выявлены нарушения в деятельности администрации МО «Урдомское», выразившиеся в бездействии при принятии на учет бесхозного имущества.

Установлено, что участок газопровода протяженностью 288,5 м., по которому осуществлялось газопотребление 36-ти квартирного жилого дома №13 по пер. Паламышский в пос. Урдома, фактически является бесхозным.

Данное обстоятельство влечет неблагоприятные последствия ввиду не проведения работ по техническому обслуживанию, ремонту и аварийно-диспетчерскому обслуживанию сети газопотребления, что создавало угрозу жизни и здоровью граждан, а также риски отключения от подачи газа и срыву подготовки к началу отопительного периода 2024-2025 гг.

В нарушение требований действующего законодательства администрацией городского поселения мер по обращению в регистрирующий орган с заявлением о принятии на учет бесхозного имущества – участка сети газопотребления не принято.

В этой связи прокурор обратился в суд с исковым заявлением о признании незаконным бездействия органа местного самоуправления и обязании в течение месяца обратиться в органы Росреестра с заявлением о принятии на учет бесхозного имущества.

Решением суда исковые требования прокурора удовлетворены, исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры района.