Пьяный водитель из Котласа оказался расхитителем биологических ресурсов

В дневное время в деревне Фроловская сотрудниками Госавтоинспекции межмуниципального отдела МВД России «Красноборский» для проверки документов был остановлен автомобиль «Renault». За рулём оказался 40-летний житель города Котласа, у которого инспекторы ДПС заметили признаки алкогольного опьянения.

Мужчина на месте был освидетельствован алкотестером. Исследование показало, что он не трезв.

Также было установлено, что в марте 2024 года решением суда котлашанин был привлечен к административной ответственности за вождение в состоянии опьянения и лишен права управления транспортными средствами.

Во время общения с водителем в салоне автомобиля полицейские заметили рыболовные сети. Предположив, что нарушитель и его пассажир могут быть причастны к незаконной добыче водных биологических ресурсов, инспекторы сообщили о своей находке в дежурную часть.

На место незамедлительно выехала следственно-оперативная группа.

В ходе осмотра в машине были обнаружены и изъяты семь жаберных сетей, являющихся запрещенными орудиями лова, а также две пластиковые емкости, в которых находилось порядка 100 особей рыбы разных пород: лещ, густер, щука, язь, налим и судак.

По имеющейся информации, несмотря на весенне-летний нерестовый запрет, злоумышленник вместе со своим 63-летним отцом отправились на рыбалку в соседний Красноборский округ. Там в течение нескольких дней в реке Северная Двина возле села Черевково они вели вылов рыбы с использованием запрещенных орудий лова.

Ущерб, нанесенный злоумышленником водным биологическим ресурсам оценивается более чем в 100 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 256 Уголовного кодекса Российской Федерации (Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов, совершенная группой лиц). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок от двух до пяти лет или крупный штраф. Ведется дознание.

В отношении 40-летнего водителя также возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

Ведется дознание