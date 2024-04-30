Сотрудник ДПС из Устьян распустил руки

Устьянский районный суд Архангельской области согласился с позицией государственного обвинения и признал виновным инспектора дорожно-патрульной службы отделения ГИБДД ОМВД России «Устьянский» по п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное с применением насилия).

Установлено, что осужденный 30.07.2023, находясь при исполнении должностных обязанностей по обеспечению безопасности дорожного движения, остановив автомобиль нарушителя правил дорожного движения, применил в отношении него физическую силу, явно выходя за пределы своих полномочий. Сотрудник полиции повалил мужчину на землю, а затем избил, причинив легкий вред здоровью в виде перелома ребра.

Приговором суда осужденному назначено наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года с лишением права занимать должности в правоохранительных органах, связанные с осуществлением функций представителя власти, на 1 год.

Приговор в законную силу не вступил.