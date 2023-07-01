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Бывшего руководителя налоговой службы Северодвинска дисквалифицировали на 3 года

Приговором Северодвинского городского суда Архангельской области бывший начальник Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 9 по Архангельской области и Ненецкому автономному округу признана виновной по ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). 

Установлено, что осужденная, являясь должностным лицом, вынесла незаконное решение о принятии обеспечительных мер в виде приостановления операций коммерческой организации по счетам в банке, в результате чего нарушен установленный порядок принятия обеспечительных мер в отношении налогоплательщика, нарушены цели, задачи и принципы деятельности налогового органа, деловая репутация юридического лица, нормальная производственная и хозяйственная деятельность, что повлекло негативные последствия для предпринимательской деятельности в виде задержки выплаты заработной платы 148 работникам коммерческой организации, прекращении инвестиций, созданий условий для невозможности исполнения обществом обязательств перед контрагентами, бюджетной системой  по текущим платежам. 

Обвиняемая вину в совершенном преступлении не признала.

Приговором суда ей назначено наказание в виде лишения права занимать определенные должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительных и  административно-хозяйственных полномочий, на срок 3 года.

Приговор суда в законную силу не вступил.

18 сентябрь 12:36 | : Скандалы

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