В Няндоме прокуратура воспротивилась увольнению матери двоих детей

Прокуратурой Няндомского района в ходе проведения проверки в ООО «Горэлектросеть» установлено, что 09.01.2024 с должности дежурного электромонтера (диспетчера) в связи с прогулом уволена женщина, являющаяся матерью двоих несовершеннолетних детей.

При этом работодателем нарушен установленный трудовым законодательством порядок применения дисциплинарного взыскания в виде увольнения, поскольку работнику не предоставлено два рабочих дня для дачи объяснений по факту прогула.

Решением Няндомского районного суда Архангельской области увольнение признано незаконным, женщина восстановлена на работе, с ООО «Горэлектросеть» в пользу работника взыскана компенсация за вынужденный прогул, а также компенсация морального вреда.

Решение не вступило в законную силу.