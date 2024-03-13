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В Няндоме прокуратура воспротивилась увольнению матери двоих детей

Прокуратурой Няндомского района в ходе проведения проверки в ООО «Горэлектросеть» установлено, что 09.01.2024 с должности дежурного электромонтера (диспетчера) в связи с прогулом уволена женщина, являющаяся матерью двоих несовершеннолетних детей.

При этом работодателем нарушен установленный трудовым законодательством порядок применения дисциплинарного взыскания в виде увольнения, поскольку работнику не предоставлено два рабочих дня для дачи объяснений по факту прогула.

Решением Няндомского районного суда Архангельской области увольнение признано незаконным, женщина восстановлена на работе, с ООО «Горэлектросеть» в пользу работника взыскана компенсация за вынужденный прогул, а также компенсация морального вреда.

Решение не вступило в законную силу.

20 март 11:10 | : Скандалы

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