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Архангельская шпана расстреляла остановку автобуса

Стрельба произошла 2 марта на остановочном павильоне около торгового центра «Соломбала-Молл».

О вопиющем случае бестолкового подросткового вандализма сообщает издание «Регион 29»:

- Вандалов удалось заснять на камеру видеонаблюдения, которой была оборудована остановка, личности виновников уже удалось установить.

В результате стрельбы пострадал павильон ожидания транспорта, принадлежавший агентству наружной рекламы «Факел». В компании отметили, что уже обратились в полицию.

Как отметил руководитель АНР «Факел» Сергей Долгобородов, материальный ущерб будут возмещать родители хулиганов, так как им еще не исполнилось 18 лет. Он также добавил, что остановка сравнительно недавно была оснащена круглосуточной системой видеонаблюдения.

В настоящее время рассматривается возможность интеграции остановочных камер в систему «Безопасный город». Это позволит расширить зону контроля и, безусловно, будет способствовать обеспечению безопасности на улицах Архангельска.

 

04 март 14:13 | : Скандалы

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