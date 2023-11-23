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Полицейский из Плесецка, пытавший потерпевшего электрошокером, отправляется в колонию

Судебная коллегия по уголовным делам Архангельского областного суда подтвердила виновность осужденного 07.03.2023 Плесецким районным судом бывшего заместителя ОМВД России по Плесецкому району в превышении должностных полномочий с применением насилия и специальных средств (п. «а», «б» ч. 3 ст. 286 УК РФ), а также злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ). Подсудимый был приговорен к 5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года с лишением права занимать должности на государственной службе, связанные с исполнением функций представителя власти, сроком на 2 года.

Установлено, что осужденный 28.01.2022 в помещении дежурной части здания ОМВД России по Плесецкому району, являясь заместителем начальника данного отдела полиции, желая наказать посетителя якобы за дерзость и неуважение к себе как к представителю власти, допустил превышение служебных полномочий, ударил потерпевшего, после чего насильно отвел его в кабинет, где продолжительное время избивал его и пытал электрошоковым устройством.

В тот же день, желая избежать уголовной ответственности за совершенное должностное преступление, осужденный, злоупотребляя служебными полномочиями, составил рапорт об административном правонарушении, в который внес заведомо ложные сведения об оказании потерпевшим неповиновения законным требованиям сотрудника полиции и правомерности в связи с этим применения к нему физической силы со своей стороны, который по его указанию был зарегистрирован, а потерпевший незаконно привлечен к административной ответственности по ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ.

Суд проверочной инстанции согласился с доводами апелляционного представления государственного обвинителя о чрезмерной мягкости назначенного осужденному наказания и определил лишение свободы отбывать реально в исправительной колонии общего режима, лишив при этом осужденного специального звания «подполковник полиции».

(фото с https://myslo.ru)   

01 февраль 12:52 | : Скандалы

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