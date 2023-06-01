Сотрудники архангельской Госинспекции труда сделали из своих должностей кормушку

Вступил в законную силу приговор Октябрьского районного суда г. Архангельска от 09.06.2023, которым руководитель и начальник отдела финансово-хозяйственного обеспечения, технической защиты информации, кадров и делопроизводства Государственной инспекции труда признаны виновными в совершении мошенничества в крупном размере и злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 3 ст. 159, ч. 1 ст. 285 УК РФ). Этим же приговором за совершение мошенничества осуждена индивидуальный предприниматель (ч. 3 ст. 159 УК РФ).

Как установлено судом, в период с 2019 по 2021 год они организовали заключение между Инспекцией труда и подконтрольными индивидуальному предпринимателю фирмами фиктивных государственных контрактов, а полученные за фактически невыполненные работы денежные средства в общей сумме 443 800 руб. похитили.

Кроме того, руководитель и начальник отдела Инспекции труда в этот период, злоупотребив должностными полномочиями, организовали необоснованное начисление премий и материальной помощи трем работникам Инспекции труда, из которых в последующем указанные работники часть денежных средств обналичивали и передавали им, а те, в свою очередь, тратили бюджетные денежные средства на свои нужды, причинив своими действиями материальный ущерб в размере 2 771 210 руб.

Начальник отдела Инспекции труда и индивидуальный предприниматель вину в совершении мошенничества не признали, руководитель Инспекции труда признала частично.

По злоупотреблению должностными полномочиями руководитель Инспекции труда вину признала полностью, начальник отдела Инспекции труда – частично.

Судом бывшему руководителю Государственной инспекции труда по совокупности преступлений назначено наказание в виде штрафа в размере 200 000 руб. с лишением права занимать должности на государственной службе, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий, на срок 2 года с дополнительным наказанием в виде лишения классного чина «Государственный советник Российской Федерации 3 класса», начальнику отдела финансово-хозяйственного обеспечения, технической защиты информации, кадров и делопроизводства – 300 000 руб. штрафа с лишением права занимать должности на государственной службе, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий, на срок 3 года с дополнительным наказанием в виде лишения классного чина «Советник государственной гражданской службы Российской Федерации 1 класса», а индивидуальному предпринимателю – 300 000 руб. штрафа.

Кроме того, с осужденных по иску Федеральной службы труда и занятости солидарно взыскано в счет возмещения материального ущерба 443 800 руб., а с бывших руководителей Государственной инспекции еще 2 771 210 руб.

Апелляционные жалобы стороны защиты с доводами о невиновности начальника отдела Инспекции труда и индивидуального предпринимателя судебная коллегия по уголовным делам Архангельского областного суда оставила без удовлетворения.