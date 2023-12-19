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По вине чиновников остров Бревенник оказался в снежном плену

В Народный фронт поступила жалоба от архангелогородцев, проживающих на улице Красная на острове Бревенник.

Это не заброшенный проулок в глухой таёжной деревне (см. видео), а обычная улица в районе Маймаксанского лесного порта Соломбальского округа Архангельска.

Дело в том, что при подписании договора на очистку городских проспектов и тротуаров про улицу Красную просто забыли.

Именно поэтому её нет в документах на снегоуборку, а значит, подрядчик и не обязан сюда заглядывать.

Региональное отделение Народного фронта обратилось в мэрию столицы региона. «Требуем привести в порядок все городские автомагистрали и освободить жителей улицы Красная из снежного плена».

(фото с https://fishki.net/

31 январь 10:55 | : Скандалы

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