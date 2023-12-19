Холмогорский детсад «Светлячок» находится в критической ситуации

Здание детсада «Светлячок» в поселке Светлый Холмогорского округа требует ремонта. Об этом буквально кричат старые окна, облупившаяся краска и протекающая кровля. Часть строения сегодня не используется и отключена от тепла, а это может привести к пагубным последствиям.

Жители поселка просят разрешить местной школе использовать пустые помещения под детскую секцию тенниса. Так как реакции от исполнительной власти пока нет, они обратились за помощью в региональное отделение Народного фронта.

НФ поддержал эту полезную инициативу. При эксплуатации разнотемпературных помещений в одном здании возможно появление деформационных трещин, образование плесени в тех местах, которые не эксплуатируются и не отапливаются, поэтому здание важно сохранить, ведь оно может приносить пользу еще долгие годы.

«Мы обратились к властям муниципалитета. Просим главу Холмогорского округа запланировать ремонт детсада и разрешить использовать пустующие помещения под спортивные секции для юных и взрослых сельчан», - прокомментировали ситуацию в АРО НФ.

(фото с https://www.newsler.ru)