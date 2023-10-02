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Прокуратура крепко взялась за администрацию Онежского района

Онежской межрайонной прокуратурой проведена проверка соблюдения законодательства об исполнительном производстве, жилищно-коммунальном хозяйстве и защите прав субъектов предпринимательской деятельности в администрации МО «Онежский муниципальной район». 

Установлено, что должностное лицо районной администрации, злоупотребляя полномочиями, дало обязательные к исполнению распоряжения о расходовании бюджетных средств на мероприятия, необходимость в которых отсутствовала. При этом не организовало исполнение решений судов по социально значимым вопросам местного значения. 

Кроме того, используя свое служебное положение, чиновник осуществлял незаконное вмешательство в хозяйственную деятельность юридического лица из районного центра, оказывающего услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства. 

Также установлено, что что должностное лицо совместно со своим заместителем незаконно передали в облуживание коммерческой организации из областного центра 219 многоквартирных домов Онежского района, незаконно изъяв их из обслуживания четырёх местных предприятий. Данные обстоятельства создали предпосылки к их банкротству, повлекли выставление «двойных» счетов за оплату услуг населению, образование у граждан задолженности по оплате жилищно-коммунальных платежей. 

Учитывая, что в действиях должностных лиц районной администрации усматриваются признаки составов преступлений, материалы прокурорской проверки 7.11.2023 направлены в следственные органы для решения вопроса об их уголовном преследовании.

Напомним, вчера о своей добровольной отставке заявил глава Онежского района Юрий Максимов.

16 ноябрь 10:35 | : Скандалы

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