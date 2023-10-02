Глава Онеги Максимов обиделся и собрался уходить

Появилась информация, что глава Онежского района Юрий Максимов подал заявление в районный совет депутатов о сложении полномочий. На этой должности он продержался чуть меньше двух лет.

Отставка вполне ожидаемая, впрочем, по объективным причинам инициатива должна была исходить от властей региона. Этот глава давно стал одиозной фигурой, скандалам с его участием несть числа.

Сам же Максимов считает, что стал жертвой сговора недоброжелателей, о чем сейчас трубит в интернете.

- В соцсетях идет давление на меня, на сотрудников администрации. А сейчас у нас горячая пора, формирование бюджета, разработка планов на 2024 год. В такой обстановке очень сложно всем. И вам, жителям района, которым весь этот пресс и грязь, которую постоянно льют на меня, уже изрядно поднадоел. Люди устали от него, знают, кто стоит за этой чернухой и проплачивает заказные статьи. (выдержка из видеообращения)

Напомним, до вступления в должность главы проблемного Онежского района сей персонаж успел потрудиться на посту заместителя градоначальника Архангельска по инфраструктурному развитию, но тоже без особых свершений.