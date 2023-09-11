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Два жильца сгоревшего дома в Архангельске 25 лет не признавались погорельцами

Прокуратурой г. Архангельска проведена проверка  по факту нарушения жилищных прав нанимателей дома 167 по просп. Ломоносова в г.Архангельске, сгоревшего в 1998 году.

Установлено, что в 1995 году часть жителей дома переселены в жилые помещения маневренного фонда на время капитального ремонта дома. Впоследствии в 1998 году дом сгорел и был снесен, однако непригодным для проживания или аварийным дом не признавался, при этом жильцы сохранили в нем постоянную регистрацию.

По результатам проверки прокуратурой предъявлен иск в защиту прав двух жильцов  о возложении на администрацию города обязанности по предоставлению им жилого помещения взамен непригодного.

Права остальных жильцов дома восстановлены ранее состоявшимся решением суда по аналогичному иску прокуратуры

17 октябрь 12:36 | : Скандалы

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