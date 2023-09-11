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В Северодвинске раскручено громкое дело обманутых дольщиков ЖК "Северный"

Полицейские Северодвинска Архангельской области завершили расследование уголовного дела, возбужденного по ч. 4 ст. 159, ч. 2 ст. 200.3 и ч. 4 ст. 174.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Обвинение предъявлено местному жителю 1961 года рождения – учредителю и фактическому руководителю общества с ограниченной ответственностью.

Как было установлено в ходе следствия, фигурант привлёк свыше 290 миллионов рублей от более чем 100 граждан для возведения многоквартирного дома в новом жилищном комплексе «Северный», обещая в будущем предоставить пайщикам в собственность квартиры. После чего полученные денежные средства злоумышленник легализовал путём совершения серии фиктивных сделок. Большую часть финансов он потратил на личные нужды, а меньшую – на обещанные цели. В итоге стройка остановилась на стадии возведения пятого этажа.

Полицейские с целью обеспечения возможности восстановления имущественных прав потерпевших наложили арест на личное имущество обвиняемого и членов его семьи на общую сумму свыше 131 млн рублей, в том числе жилой дом и земельный участок, расположенные в г. Севастополе.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Фигурант находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

17 октябрь 09:11 | : Скандалы

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