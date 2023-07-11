Следком признал ситуацию с ветхим жильем в Архангельской области особенно острой

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин в режиме видео-конференц-связи провел оперативное совещание, в котором приняли участие первый заместитель и заместители Председателя СК России, руководители подразделений центрального аппарата ведомства и региональных следственных органов. На совещании обсуждались вопросы, связанные с переселением граждан из аварийного жилья.

Глава Следственного комитета отметил, что проблема переселения граждан из непригодного жилья вызывает обеспокоенность. Федеральные и региональные программы, направленные на ее решение, существуют уже более 10 лет. Начиная с 2019 года регионам перечислено свыше 300 миллиардов рублей, при этом до настоящего времени более 70 тысяч жилых объектов, признанных аварийными, ожидают расселения, ежегодно признается аварийным около двух миллионов квадратных метров жилого фонда. Особенно острой является ситуация в республиках Саха (Якутия) и Карелия, Архангельской области, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах, где сосредоточено более 20 тысяч нерасселенных аварийных жилых домов. Председатель СК России также обратил внимание присутствующих на вопросы выплаты компенсаций и исполнения судебных решений о предоставлении жилья нуждающимся.

А.И. Бастрыкин подчеркнул, что в текущем году деятельность территориальных следственных органов ведомства существенно активизирована. За восемь месяцев по фактам нарушения прав граждан при переселении из аварийного жилья возбуждено 322 уголовных дела (это в шесть раз больше, чем в прошлом году). Вместе с тем он поручил руководителям следственных подразделений активно продолжать работу по привлечению недобросовестных чиновников и застройщиков к уголовной ответственности. Глава ведомства нацелил подчиненных на оказание возможного содействия гражданам, проведение целевых личных приемов заявителей и принятие действенных мер к защите их интересов.