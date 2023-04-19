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Жены напряглись. В Архангельск возвращается стриптиз

В ближайшие дни в столицы Поморья откроется питейное заведение, где женщины будут публично раздеваться под музыку перед посетителями. Короче, стриптиз-бар.

Реклама «Zажигалки» (говорящее название) уже заполонила местные соцсети.

Устроители «праздника души и тела» работают под девизом «Встречают по размеру!» и предлагают разные бонусы самым активным и частым посетителям. На открытие ожидается приезд «более 30 красоток со всей страны». Наверное, чтобы сравнить их формы с поморскими жОнками…

В «Zажигалке» предлагается проводить «мальчишники» (обычно перед свадьбой) или просто «отдохнуть после тяжелого трудового дня» в обществе… известно кого.

К слову, в общепите подобного рода зажигалка действительно используется для приглашения к столику местной жрицы. А дальше… до чего договоритесь.

Если уж «гастропредставления» от Архдрамы наши коллеги называют пиром во время чумы, то что тогда ЭТО?!

(кадр из к/ф «Стриптиз») 

14 июнь 14:44 | : Скандалы

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