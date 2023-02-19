Из архангельской деревни можно живым добраться до работы 2 раза в неделю

Радиостанция Национальная Служба Новостей сообщила в прямом эфире, что чиновники волевым порядком «оптимизировали» заезд рейсового автобуса в деревню Павлокурье Приморского р-на Архангельской области до двух раз неделю и предоставила слово местному жителю.

Мужчина рассказал, что в их деревне постоянно проживают около ста человек, многие из которых работают в других населенных пунктах. Идти же до трассы, где транспорт ходит более-менее регулярно, 5-6 километров.

- Если в летний период это еще преодолимые сложности, то сейчас это как путь на Голгофу. К тому же есть опасность встретиться по дороге с голодными волками, что уже случалось не раз.

Редакция НСН отправила соответствующий запрос на имя губернатора Архангельской области Александра Цыбульского.