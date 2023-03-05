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В Архангельске дирекцию управляющей компании наказали за бездействие

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора по обвинению директора управляющей компании и его заместителя в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2         ст. 238 УК РФ (оказание услуг и выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

Напомним, что 9 июня 2020 года в социальных сетях размещены публикации о сходе со свай двух деревянных жилых домов, расположенных в городе Архангельске по адресам: переулок Водников, дом 3, и улица Советская, дом 66. В ходе инициированной проверки заместителем руководителя Следственного управления организован прием пострадавших граждан, которые остались без пригодного для проживания жилья. Принято решение о возбуждении уголовного дела. 

Позднее сошел со свай деревянный дом № 46 корпус 1 по улице Розы Люксембург, а также образовалась угроза обрушения домов № 62 по улице Выучейского и № 33 по проспекту Ломоносова в городе Архангельске, обслуживанием и содержанием которых занималась та же управляющая компания. По данному факту следственными органами также возбуждено уголовное дело. Вышеуказанные уголовные дела соединены в одно производство. 

Следствием установлено, что руководство управляющей компании в ходе оказания услуг по содержанию общего имущества вышеуказанных деревянных многоквартирных домов, в нарушение нормативно-правовых актов, регулирующих порядок управления многоквартирными домами, каких-либо противоаварийных мер по предупреждению развития деформации их фундамента не приняло, что повлекло утрату несущей способности свайного основания, то есть разрушение фундамента, и создало угрозу для жизни и здоровья проживающих в них лиц.

В ходе допроса обвиняемые свою вину не признали.  

Приговором суда каждому из подсудимых назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно, с испытательным сроком одному - 1 год 6 месяцев, другому – 2 года. 

Судом удовлетворены гражданские иски потерпевших на общую сумму 300 тыс. рублей.

Приговор суда не вступил в законную силу.

01 март 15:23 | : Скандалы

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