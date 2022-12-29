Архангелогородка заплатит за собственный ложный донос 5 000 рублей

Приговором Октябрьского районного суда г. Архангельска жительница областного центра признана виновной в заведомо ложном доносе о совершении преступления (ч. 1 ст. 306 УК РФ).

В ходе судебного заседания установлено, что 24.01.2022 осужденная, утратив по собственной небрежности личные документы, понимая ложность своего заявления, обратилась с заявлением в органы полиции, указав, что 24.10.2022 в дневное время неустановленный мужчина открыто похитил принадлежащую ей сумку с личным имуществом и документами, что не соответствовало действительности.

Осужденная вину в совершении преступления признала полностью.

Приговором суда ей назначено наказание в виде штрафа в размере 5 000 рублей.

Приговор в законную силу не вступил.