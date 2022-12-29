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Елена Шатковская подала в отставку

Ее пост в социальных сетях стал неожиданностью для многих. Неприятной неожиданностью…

- Принимать это решение было сложно, даже больно, словно жизнь разделилась на до и после. Но, несмотря на то, что в это тревожное время работа, даже рутинная, позволяет черпать какие-то душевные ресурсы, это было единственно правильное и необходимое решение. Потому что сейчас мне нужна тишина, обретение равновесия и свобода.

Причина увольнения пока не оглашается. Но по косвенным признакам можно предположить, что заявление «по собственному» писалось без особо желания.

Напомним, Елена Шатковская руководила Кенозерским национальным парком с момента его основания (1991 г.).  Лауреат Госпремии РФ в области литературы и искусства, заслуженный работник культуры РФ, почетный гражданин Архангельской области.

Именно трудами Елены Флегонтовны Кенозерье стало главным туристическим объектом Поморья. И это была не работа, с которой увольняются, а именно служение делу.

31 январь 10:57 | : Скандалы

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