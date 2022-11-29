Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Начальник МЧС из Северодвинска ввел для своих подчиненных барщину

Прокурор Архангельской области утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении начальника одного из подразделений МЧС России, расположенного в городе Северодвинске. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).

Установлено, что обвиняемый в 2017-2021 годах, действуя из корыстной заинтересованности, привлек подчиненных сотрудников для строительства и ремонта личного жилого дома. Сотрудники, опасаясь наступления для них неблагоприятных последствий по службе в случае отказа руководителю, вынужденно выполняли в служебное и личное время работы по строительству, при этом им начислялось денежное довольствие якобы за исполнение ими в эти дни служебных обязанностей.

Также обвиняемый покрывал отсутствие на рабочем месте одного из своих подчиненных, находящегося с ним в давних дружеских отношениях, в период пока последний в рабочее время занимался личными вопросами, в том числе за пределами региона. Заработная плата знакомому обвиняемого начислялась как за фактически отработанное рабочее время. 

В результате действиями обвиняемого подразделению МЧС России причинен материальный ущерб в размере не менее 200 тыс. руб. 

Уголовное дело возбуждено на основании материалов оперативно- розыскной деятельности, представленных Региональным управлением ФСБ России по Архангельской области.

Обвиняемый свою вину не признал.

Уголовное дело направлено в Северодвинский городской суд для рассмотрения по существу.

18 январь 11:49 | : Скандалы

Главные новости


Сажать нельзя воспитывать. По следам ток-шоу «Позиция»
Билет в волшебную страну (новогодняя история)

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Январь 2023 (177)
Декабрь 2022 (397)
Ноябрь 2022 (358)
Октябрь 2022 (356)
Сентябрь 2022 (304)
Август 2022 (381)


Деньги


все материалы
«    Январь 2023    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Top.Mail.Ru
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: arh-info@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20