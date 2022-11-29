Начальник МЧС из Северодвинска ввел для своих подчиненных барщину

Прокурор Архангельской области утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении начальника одного из подразделений МЧС России, расположенного в городе Северодвинске. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).
Установлено, что обвиняемый в 2017-2021 годах, действуя из корыстной заинтересованности, привлек подчиненных сотрудников для строительства и ремонта личного жилого дома. Сотрудники, опасаясь наступления для них неблагоприятных последствий по службе в случае отказа руководителю, вынужденно выполняли в служебное и личное время работы по строительству, при этом им начислялось денежное довольствие якобы за исполнение ими в эти дни служебных обязанностей.
Также обвиняемый покрывал отсутствие на рабочем месте одного из своих подчиненных, находящегося с ним в давних дружеских отношениях, в период пока последний в рабочее время занимался личными вопросами, в том числе за пределами региона. Заработная плата знакомому обвиняемого начислялась как за фактически отработанное рабочее время.
В результате действиями обвиняемого подразделению МЧС России причинен материальный ущерб в размере не менее 200 тыс. руб.
Уголовное дело возбуждено на основании материалов оперативно- розыскной деятельности, представленных Региональным управлением ФСБ России по Архангельской области.
Обвиняемый свою вину не признал.
Уголовное дело направлено в Северодвинский городской суд для рассмотрения по существу.