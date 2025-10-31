Соломбала - круглая отличница!

В Архангельске планируется отметить 555-летие Соломбалы! Этот уникальный округ готовится встретить свой юбилей, достойный его богатой истории.



Концепт празднования юбилейной даты был представлен сегодня соломбальской общественности в расширенном составе в библиотеке имени Б. В. Шергина.



В его заседании приняли участие представители исполнительной власти, областные и городские депутаты, общественные представители губернатора, Почетный гражданин Архангельска Владимир Бурчевский, члены Общественного совета, бизнес-сообщество, руководители предприятий и учреждений культуры и образования, а также ветераны округа.



От Архангельской городской Думы на встрече присутствовали её председатель Иван Воронцов и депутаты, представляющие интересы соломбальцев: Аркадий Пороховник, Алексей Бельков и Сергей Сорокин.



Анатолий Бутко, инициатор мероприятия и председатель общественной организации «Ветераны Северного флота», подчеркивает:

«Соломбала – это не просто локальное место жительства, это живая легенда, место, где ковалась морская слава России. Мы хотим, чтобы этот юбилей стал не только праздником, но и поводом для глубокого осмысления нашего наследия, для сохранения памяти о тех, кто строил флот и защищал Родину. Мы будем ходатайствовать перед губернатором Архангельской области об учреждении памятной даты – последняя суббота июня (в этом году это будет 27 число месяца) – «День корабельной Соломбалы», в соответствии с первым официальным упоминанием о поселении в описи Новгородских земель от 1471 года. Это будет дань уважения нашей истории!»



Что же планируется для жителей и гостей Соломбалы в юбилейный год?



План мероприятий обещает быть насыщенным и разнообразным:



- Память и уважение: в планах разработать проект "Поклонного креста" с дальнейшей его реализацией у Камня памятника «Тем, кого не вернуло море».

- Символы и сувениры: Пройдет конкурс дизайн-проектов символа и логотипа праздника, а также сувенирной продукции, которая позволит каждому унести частичку Соломбалы с собой.

- Праздничное преображение: Въезд в Соломбалу украсят праздничные инсталляции с подсветкой, а скверы, аллеи и мемориалы преобразятся к торжеству.

- Погружение в историю: Предлагается сформировать группу лекторов и экскурсоводов, которые расскажут о богатой истории Соломбалы, кораблестроении и знаменитых личностях.



Иван Воронцов, председатель Архангельской городской Думы, отмечает:

- Соломбала — это «кузница» Архангельска. Данный юбилей — отличный шанс не только вспомнить славное прошлое, но и узнать что-то новое. Для меня недавно стало открытием, что в здании бывшей воинской части рядом со стадионом «Волна» несколько столетий назад находилось центральное Адмиралтейство, которое позже переехало в Петербург. Мы, депутаты, всегда готовы поддерживать инициативы, направленные на сохранение исторической памяти, связанной с нашим городом, для будущих поколений.



Культурная программа обещает быть яркой и разнообразной:



- «Культурная Соломбала» (Соломбала-Арт): Концерты, гулянья, выставки – всё это создаст неповторимую атмосферу праздника.

- «Читаем детям о Поморье»: Библиотека им. Шергина Б.В. пригласит юных читателей в увлекательное путешествие по истории родного края.

- «Пишу о малой Родине высоким стилем»: Поэтический конкурс позволит талантливым авторам выразить свою любовь к Соломбале.

- «Мой фотоальбом - «Такой тебя Соломбала я вижу, дорожу»: Фотоконкурс, где каждый сможет поделиться своим уникальным взглядом на любимый район.



Алексей Бельков, депутат Архангельской городской Думы, подчеркивает:

«Как депутат, представляющий интересы соломбальцев, я вижу огромный потенциал в этом празднике. Он объединит людей, позволит им почувствовать себя частью большой и славной истории. Культурные мероприятия, особенно те, что направлены на детей и молодежь, помогут сохранить и передать будущим поколениям любовь к родному краю».



В празднование юбилея Соломбалы предлагается включить тематические мероприятия, посвященные различным аспектам ее истории:



- «Соломбала воин и борец» (23 февраля)

- «Поморка - первейшая хранительница очага и мастерица» ( 8 марта)

- «Первый причал подводных сил Арктики» (19 марта)

- «Победа будет за нами, мы за ценой не постоим» (9 мая)

- «Экипаж - одна семья»

- «Студеное море и Северный флот» (1 июня)



Сергей Сорокин, депутат Архангельской городской Думы, добавляет:

«Соломбала – это не только история, это и люди, которые здесь живут и работают. Этот юбилей – отличный повод для того, чтобы отметить их вклад в развитие округа, поблагодарить за труд и преданность родному краю».



Торжественные и памятные мероприятия:



- Траурно-торжественные мероприятия планируются у Обелиска воинам Великой Отечественной войны, Закладного Камня – «Тем, кого не вернуло море», а также у Памятных Досок Героям, прославившим Соломбалу в разные исторические времена.

- Соломбала может встретить колонну автопробега Межрегиональной общественной организации ветеранов «Союз инженеров ВМФ им. Академика А.А. Саркисова» «Колыбель флота России», который пройдет под флагом Главного командования ВМФ.



Аркадий Пороховник, депутат Архангельской городской Думы, подчеркивает:

«Мы должны использовать эту возможность, чтобы привлечь внимание к Соломбале, показать её уникальность и красоту. Уверен, что совместными усилиями мы сделаем этот юбилей незабываемым и по-настоящему значимым для каждого соломбальца».