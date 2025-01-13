Народный референдум. Хотели как лучше, а получилось как всегда

Народный референдум о ряде вопросов волнующих каждого из нас , инициируемый КПРФ, в целом, вызывает положительное отношение. Со всеми пунктами в листовке можно согласиться ( на мой взгляд).

Хотя, мы ещё обсудим каждый из этих пяти пунктов.

Начнём с формы и юридической составляющей этого мероприятия.

Во - первых, « референдумом » это мероприятие никак назвать нельзя.

Референдум - это весьма дорогое занятие, сопоставим с выборами. Решение о его проведении принимается на уровне Государственной Думы, или местного законодательного органа - Областного собрания и подразумевает возможность участия каждого из совершеннолетних жителей.

Впрочем и сама КПРФ это не отрицает.

Следовательно, это ОПРОС общественного мнения.

Он может быть персонифицированный, т.е. с идентификацией персональных данных ответивших на вопросы, так и без них, - анонимный.

В данном случае предполагается анонимность ответов.

Ситуация понятная - все сегодня боятся мошенников, способных похитить персональные данные и использовать их в своих корыстных целях.

Но здесь сразу вырисовывается другой поворот - пометить галочками в листовке может и один человек за сотню, а то и за тысячу . Где доказательства в том, что всё было проведено должным образом, т.е. без обмана?

Правила проведения опросов подразумеваю возможность оставления своего номера мобильного телефона, это безопасно, может быть проверено любым сомневающимся, путём звонка или «пробивания» в сети оператора соответствия фамилии подписавшего данный опрос и принадлежности номера.

Однако, инициаторы этого ОПРОСА, пошли по пути полной анонимности и по сути «подставились» под будущую критику их политических противников.

Не нужно быть большим провидцем, чтобы предположить , что все представленные данные по этому ОПРОСУ будут подвергнуты большому сомнению в их подлинности.

Это справедливо - разве не может один человек проголосовать в этом «референдуме» за тысячу, а то и за 50 000, насколько хватит чернил в ручке.

Я верю в будущую правильность этого мероприятия, но это моё частное мнение. А политические противники не поверят. Подвергнут сомнению их подлинность, соответственно, «сметут» сам ОПРОС и его результаты.

Наверное, это самое «слабое» место этого мероприятия, его как то нужно было спрогнозировать и обойти.

Перейдём к вопросам.

Согласны ли Вы с необходимостью принятия федерального закона КПРФ об установлении предельной максимальной торговой наценки на продовольственные товары первой необходимости и лекарственные средства в размере не более 10 % ?

Вопрос хороший, кто с этим не согласиться. А как это воплотить в практику ? Между производителем и продавцом может быть сколько угодно торговых посредников. Каждый из которых может накручивать свои торговые наценки, маржу. Как отследить и убрать этих посредников ? Где механизм отношений между производителем и продавцов без посредников ? К сожалению его нет. Если только это не государственные компании - производитель - продавец. Но здесь не ставится так вопрос. Поэтому механизма реализации этого предложения нет. Во всяком случае без национализации производителей и продавцов.

Поддерживаете ли Вы принятие федерального закона КПРФ о национализации объектов коммунального хозяйства в целях наведения порядка в сфере ЖКХ и ограничения роста тарифов?

Вопрос в том, в каком качестве будет проведена национализация объектов ЖКХ. Будет это муниципальная собственность, или государственная - федеральная. Как будет строится рентабельность предприятия. Отдельного, или по совокупности в данной местности. Соответственно, как будет выстраиваться линия заработной платы персонала. В зависимости от рентабельности отдельного предприятия, или как единая муниципальная - федеральная сетка. Допустим. При национализации предприятия приняли модель муниципальной модели, сделали единую сетку заработной платы. Про федеральную модель я даже боюсь говорить - такая разница в доходности объектов в разных регионов России, что регулировать их станет задачей «архисложной», если невозможной.

Без сомнения отдельные объекты обслуживания могут быть рентабельны, другие - нет. Одни обслуживают в центре города элитные дома, другие - деревяшки на окраине. Понадобится единая модель «общака», на уровне муниципалитета, что снизит мотивацию рентабельных и не рентабельных объектов ЖКХ.

Если перевести это в практическую плоскость - низкорентабельные подразделения не будут стремиться повысить уровень рентабельности, да это будет и невозможно при замороженных тарифах, однако, заработная плата будет одинаковая с рентабельными. Рентабельные не будут стремиться зафиксировать свой успех - зачем - зарплата то не повысится. Мотивация будет отсутствовать во всех подразделениях ЖКХ. Соответственно, стимулы для улучшения работы будут отсутствовать.

Как будет решаться эта проблема ? Непонятно.

3 . Согласны ли Вы с необходимостью принятия федерального закона КПРФ о возвращении возраста , достижение которого даёт право на назначение страховой пенсии по старости : для мужчин - 60 лет, для женщин - 55 лет ? Для районов Крайнего Севера : 55 лет - для мужчин, 50 лет - для женщин.

За это предложение можно проголосовать только ЗА. Без дискуссий. Мне пришлось прочитать некоторые комментарии, что можно работать и умереть за рабочим столом. К сожалению, немногим посчастливилось совместить любимую работу, высокооплачиваемую, и необходимостью работать только за кусок хлеба, разгружая вагоны с мукой. Социальные достижения Советской власти выкинули на помойку. А это обидно.

4 . Поддерживаете ли Вы принятие закона КПРФ «О детях войны». устанавливающего социальные льготы для граждан России, родившихся в период с 22 июня 1928 года по 3 сентября 1945 года ?

Конечно, поддерживаем. Только не знаем какие льготы им положены. 2 000 доплата к пенсии - так это смешно. Возможно ошибаюсь, но к сожалению другой информации нет . Поэтому вопрос риторический - без конкретной информации. А хотелось бы подробностей, за что голосуем.

5. Поддерживаете ли Вы требование КПРФ прекратить оптимизацию медицины , обеспечить общедоступность и высокое качество здравоохранение в любом населённом пункте Архангельской области вне зависимости от численности населения и отдалённости территорий.

Поддерживаем. Но , здесь всё упирается в финансы. Если ФАПы будут в каждом населённом пункте, будут ли деньги для закупки специального медицинского оборудования и препаратов? Не секрет, что ситуация в стране и экономике не способствует оптимизму. Здесь нужно сделать акцент на общедоступность и качество медицинского обслуживания. Конечно, в населённый из 50 проживающих не поставишь ФАП , но обеспечить структуру «скорой помощи» для каждого жителя необходимо. Может быть продумать вопрос о приобретении такого транспорта, который смог бы добраться до любого населённого пункта, обладал бы современным медицинским оборудованием.

Надо считать и думать как лучше.

Вот такие вопросы, которые я задал организаторам мероприятия , но ответа не получил. Наверное потому , что они сами не знают как ответить на эти вопросы...

Михаил Скоморохов