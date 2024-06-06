Он принял удар на себя: в Музее Победы представили более 100 раритетов адмирала Кузнецова к его юбилею

11 июля в Музее Победы открылась выставка, приуроченная к 120-летию Адмирала Флота Советского Союза Николая Кузнецова. Это человек, который своим решением сумел сохранить советский флот в начале Великой Отечественной войны и успешно командовал им до самого её окончания, а также сделал многое для развития флота в последующие мирные годы

Как сообщает музейная пресс-служба, в экспозицию вошло более 100 предметов, которые подробно рассказывают о Николае Герасимовиче, как о выдающемся советском военно-морском начальнике и государственном деятеле, его профессиональной деятельности и боевом пути.

«Адмирал Кузнецов внес неоценимый вклад в развитие Военно-морского флота, теорию и практику военно-морского искусства, стал инициатором открытия новых морских училищ, спецшкол. Именно по его инициативе был введен профессиональный праздник – День Военно-морского флота. В этом году праздник будет отмечаться в 85-й раз», - отметил заместитель генерального директора Музея Победы вице-адмирал Федор Смуглин.

В выставке собраны раритеты из фондов Музея Победы, Военно-исторического музея Адмирала Флота Советского Союза Н.Г. Кузнецова школы № 1465 г. Москвы, а также реликвии из семейного архива Кузнецовых. Среди них — форма флотоводца, награды, его личные вещи и предметы быта, например, дорожные шахматы, портсигар, письменный настольный прибор, фотоаппарат времен Великой Отечественной войны, пишущая машинка, а также памятные подарки, сделанные Николаю Герасимовичу товарищами по службе. Посетители могут увидеть скульптуры и портреты героя, книги военачальника о флоте и его жизни, фотоснимки.

Выставка будет работать до 11 августа в экспозиционном павильоне «Южный».

Николай Кузнецов родился 11 (24) июля 1904 года в семье Герасима Фёдоровича Кузнецова, крестьянина деревни Медведки Велико-Устюгского уезда Вологодской губернии. В 1917 году Кузнецов устроился работать рассыльным в Архангельский порт и уже в 1919 году в возрасте 15 лет вступил в Северо-Двинскую речную флотилию. Чтобы быть принятым, юному Кузнецову пришлось приписать себе два лишних года. Вместе с судами флотилии он принимал участие в боях на Архангельском фронте во время Гражданской войны.

За последующие 20 лет Николай Кузнецов прошёл длинный путь от курсанта Военно-морского училища до адмирала.

В 1920 году Кузнецов был направлен в подготовительную школу при Военно-морском училище, в которое был переведён в 1922 году. После окончания училища в 1926 году Кузнецов начал службу в качестве командира в Морских силах Чёрного моря. Первым местом службы в 1929 году стал крейсер СССР «Червона Украина», где он последовательно занимал должности командира батареи, командира роты и старшего вахтенного начальника. В 1932 году стал старшим помощником командира крейсера «Красный Кавказ», а в ноябре 1933 года вернулся на «Червону Украину» в качестве командира. В 1937 году Николай Кузнецов стал капитаном 1-го ранга и заместителем командующего Тихоокеанским флотом, в 1938 году — его командующим, а уже в 1939 был назначен Народным комиссаром ВМФ СССР. Именно на посту наркома он внёс большой вклад в усиление боевой мощи ВМФ перед Второй мировой войной. За свои заслуги в июне 1940 года Кузнецов получил звание адмирала.

Накануне нападения Германии на СССР в июне 1941 года адмирал отдал приказ привести все флоты в боевую готовность. В ночь с 21 на 22 июня после сообщения о возможной атаке все военно-морские силы были готовы к её отражению, и уже перед рассветом немецкая авиация встретила жёсткий и организованный отпор со стороны черноморских зенитчиков. После вражеского налёта на Севастополь Кузнецов приказал всем флотам начать постановку минных заграждений по заранее подготовленному плану, что сильно затруднило оперативные перемещения морских сил противника. Смело можно утверждать, что решительные действия адмирала позволили флоту избежать тяжёлых потерь. В течение войны адмирал постоянно выезжал на корабли и фронты. Под его командованием флоту удалось предотвратить вторжение на Кавказ с моря. В 1944 году Кузнецову было присвоено звание адмирал флота, а в 1945 году он был удостоен звания Героя Советского Союза, высшей степени отличия СССР.

В карьере адмирала Николая Герасимовича Кузнецова было немало взлётов и падений, вызванных его конфликтами с партийным руководством страны. В январе 1948 года Кузнецову и двум его сослуживцам было предъявлено нелепое обвинение в том, что в 1942–1944 годах они передали Великобритании и США секретные чертежи и карты. В соответствии с постановлением Военной коллегии Верховного суда СССР Кузнецов был разжалован в контр-адмиралы. На несколько лет его отправили служить на Дальний Восток, и лишь после смерти Сталина Кузнецов был восстановлен в звании адмирала флота.

В 1953 году Кузнецов становится Главнокомандующим ВМС. 3 марта 1955 года он получает Маршальскую звезду, а его звание переименовывается в «Адмирал Флота Советского Союза». В этот период основные усилия Николая Кузнецова были сосредоточены на технологическом перевооружении флота и вопросах развития морской авиации. Он также участвовал в ранних стадиях создания первой советской атомной подводной лодки и внедрения ракетного оружия.

Независимость суждений адмирала и бескомпромиссное отстаивание интересов флота привели к тому, что к 1955 году отношения Кузнецова с новым генсеком Хрущёвым и министром обороны Жуковым, с которыми он не ладил и раньше, испортились окончательно. В декабре того же года, когда Кузнецов находился в отпуске по болезни, его объявили виновным в гибели линкора «Новороссийск» и под этим предлогом сняли с должности. В 1956 году Николай Герасимович был понижен до звания вице-адмирала и отправлен в отставку с унизительной формулировкой «без права работать во флоте».

Несмотря на вынужденную отставку, Николай Кузнецов продолжал трудиться на благо флота и страны. Из-под его пера вышло множество статей по военно-морской тематике, а его мемуары полны бесценных свидетельств по истории войны и флота. Кузнецов крайне негативно оценивал методы руководства обороной страны партийными верхами, поэтому большая часть мемуаров увидела свет спустя много лет после его смерти. Историко-литературное наследие адмирала, над которым он работал последние 18 лет жизни, уникально и по объёму, и по своему значению.