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Можем повторить. Степан Писахов как фотограф

Предложенная к просмотру фотография называется: «Архангельск. Гостиный двор. Открытие выставки "Русский Север". 11 августа 1910 года». Автор снимка — архангельский фотограф Ян (Иван) Юрьевич Соберг (1885–1942).

 Над головами участников группового фото узнаваемы работы Степана Григорьевича Писахова. Сам он стоит в центре за сидящим чиновником с наградами. На выставке в Большом зале представлено 18 полотен молодого художника.

 В зале художественной старины и изделий Гостиного двора размещены «вещи из коллекции Б.В.Шергина» (21 предмет). Кроме того, в «Витрине» — 7 экспонатов и 16 рисунков (уголь, сангина, гуашь), а также 2 манекена в старинных праздничных нарядах Мезенского и Шенкурского уездов. Фигуру самого Шергина на фото отыскать не удалось. 

 Может, отметим 115-летие выставки её повторением?

 Александр Чашев

03 август 10:12 | : Горячая тема / Культура

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