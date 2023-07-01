«Не мир принес Я вам, но меч». Деятельность сект в Арктике ведет к расколу российского общества

Из года в год на многочисленных форумах Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока России поднимается проблема деятельности тоталитарных сект на территории Ненецкого автономного округа.

Любому здравомыслящему человеку понятно, что проповедь сектантов в тундре имеет к христианству такое же отношение, как геббельсовская пропаганда к истинной правде. Хорошо обученные миссионеры, с методичками на английском, ненецком и русском языках едут на вездеходах к ненцам, от стойбища к стойбищу, «путешествуя» по Малоземельской и Большеземельской тундрам. Баптисты, неопятидесятники, свидетели Иеговы и прочие вербуют себе адептов, создавая из коренных жителей полузакрытые «духовные» резервации.

Проповедники действуют в стратегически уязвимом регионе, где суверенные интересы Российской Федерации соприкасаются с амбициями других Арктических держав: Норвегии, Канады, но прежде всего – США. Специальная военная операция (СВО) внесла свои коррективы. Ненецкий округ целиком попадает под постановление Правительства РФ №754 от 11 октября 2002 года, согласно которому для въезда на его территорию иностранным гражданам требуется специальное разрешение. Сейчас эта норма работает на полную катушку.

Если раньше среди миссионеров каждый «первый» был гражданином Украины, США, какой-нибудь из 27-ми стран ЕС, то в 2023 году это деятели местного разлива, подготовленные в прежние годы зарубежными кураторами. К их числу можно отнести «пасторов» из ненецкой семейно-родовой общины «Ямб-то». В 2000-2010-е гг. это уникальная общность ненецких кочевников, сохранившая свой язык, обычаи и традиции стала полем цивилизационных экспериментов т.н. Миссии Кеннета Коупленда в Восточной Европе (Украина, г. Львов).

У миссии Кеннета в тундре есть верный последователь – сторонник Киевской хунты, уроженец Волынской области - пастор Валентин Миронюк. На севере Коми (г. Воркута) Миронюк создал пятидесятническую секту «Силоам», которая стала «перевалочным» пунктом зарубежных религиозных миссий к ненецким кочевьям НАО. Еще до начала СВО Миронюк слыл активным сторонником штаба Навального (политик, признанный на территории РФ иноагентом), а после 24 февраля пустился «во все тяжкие». Заявил, что Красная Армия на Украине «только насиловала украинок», «убивала евреев» и отправляла украинцев в ГУЛАГ, за что его акаунты в российских соцсетях были заблокированы.

До недавнего времени подобные Миронюку персонажи чувствовали себя хозяевами тундры: убеждали ненцев отказаться от традиционных религиозных воззрений, например от ритуальной трапезы – главного атрибута чествования оленя и оленевода. Приняв учение секты, многие ненцы перестают употреблять «идоложертвенную пищу» - сырые мясо и кровь. В экстремальных условиях Заполярья такой слом в пищевой культуре – залог неминуемого вырождения народа.

Коренные жители рассказывают, что проповедники требуют покончить с родовыми идолами, обустройством «Хальмеров» - особых родовых кладбищ, «хальмерха хангуронта» - особым ритуалом поминовения всех усопших. Главный же удар наносится по священному культу оленя. Это, несмотря на то, что сохранение оленеводческих традиций для ненцев – путь сбережения народа.

В политическую программу религиозных миссий, кроме пропаганды западных ценностей, входит скрытое насаждение русофобии. Проповедники противопоставляют свою веру – вере русских - Православию. Далее следует мысль о вреде русского присутствия на Севере. Вход идут как ссылки на непростую историю взаимоотношения народов, так и чисто практические выводы: вы хозяева тундры, а от ренты на природные ресурсы ничего не получаете, все остается на счетах русских олигархов.

В качестве объекта религиозной пропаганды ненцы выбраны не случайно - они самый многочисленный из коренных народов Севера России. Около 50 тыс. живут в трёх регионах - это Ненецкий, Ямало-Ненецкий округа и Таймырский-Долгано-Ненецкий район Красноярского края. Из них 30 тыс. ведут кочевой или полукочевой образ жизни и занимаются оленеводством. Эта обширная территория богата месторождениями углеводородов, рудами стратегического сырья. Север Ямала, Гыдана и Таймыра, шельф Карского моря – стали ядром нового, мощного индустриально-экономического региона страны. Земли ненцев – это выход к Северному морскому пути – главной национальной транспортной магистрали в Арктике, без которой, как без ТрансСиба и БАМа говорить о суверенитете России над Сибирью и Дальним Востоком – произносить пустые слова. В случае неблагоприятного для России сценария, охваченные иностранными религиозными миссиями семейно-родовые общины с большой долей вероятности попадут под внешнее управление.

Сегодня ни для кого не секрет, что идеологию сектантов, многочисленных «групп смерти» в социальных сетях, идеологию оправдания ЛГБТ и наркомании создают и поддерживают наши противники на Западе. С началом СВО протестантские секты разных мастей взяли на вооружение пацифистский лозунг: «Делаем любовь, а не войну», неоязыческие нацистские группировки напротив насаждают ничем не ограниченную ненависть к врагам «расы» и «крови». Те и другие выступают инструментом в большом геополитическом и геоэкономическом переделе. Долг нашей страны, долг русского народа уберечь не только себя, но малые народы от этих угроз. Поэтому, можно быть уверенными, что ответственные решения на государственном уровне непременно последуют.

Сергей Денисов, специально для ИА RUSNORD