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Игорь Арсентьев: Я люблю Северодвинск

- Уважаемые северодвинцы, корабелы, ветераны! 

В эти выходные дни мы отмечаем самые любимые праздники – День города и День Военно-Морского флота России. В 1936 году на берегу Белого моря в окрестностях Николо-Корельского монастыря появился рабочий посёлок Судострой, который в 1938 году стал городом Молотовском. Он должен был стать центром судостроительной отрасли страны. И это случилось! 

Почётную стратегическую миссию Северодвинск несёт уже 88 лет. На заводах-гигантах города корабелов и военных моряков рождаются подводные субмарины, модернизируются и проходят испытания надводные корабли. Более восьми десятков лет руками инженеров и рабочих строится история Военно-Морского флота России. Северодвинцы умеют трудиться, не боятся сложных задач, принимают верные решения и уверенно смотрят в будущее. 

 Наша главная задача сегодня – сделать всё возможное, чтобы Северодвинск оставался городом, где хочется жить и исполнять свои планы и мечты. Благодарю вас, уважаемые северодвинцы, за ваш вклад в развитие и любовь к своему городу. Вы – главное богатство нашего северного города! Вы знаете, что такое любовь к Родине, честь, достоинство и верность выбранному делу. Здоровья, счастья, мира и добра!

Глава администрации города Игорь Арсентьев

25 июль 11:28 | : Политика

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