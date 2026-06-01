Наталья Феглер на съезде "Единой России" рассказала о развитии сельской медицины

Координатор партийного проекта «Женское движение Единой России» в Архангельской области, начальник Заостровской участковой больницы Наталья Флеглер выступила на пленарном заседании XXIII Съезда партии, где представила предложения по развитию здравоохранения, поддержке семей и формированию новой Народной программы «Единой России».

Открывая своё выступление, Наталья Александровна отметила, что уже более 12 лет работает в сельской медицине по программе «Земский доктор», инициированной партией. По её словам, такой опыт позволяет видеть изменения в отрасли не по статистике и отчётам, а в ежедневной работе с пациентами.

«Строятся новые больницы, ФАПы, ремонтируются медицинские организации, обновляется медицинское оборудование с акцентом на российского производителя», — отметила Наталья Флеглер.

Особое внимание она уделила развитию медицинской помощи на отдалённых территориях. Сегодня в стране активно развиваются телемедицина, мобильные медицинские комплексы и выездные бригады. В качестве примера Наталья Флеглер рассказала о работе фельдшера в Приморском округе, которая благодаря поддержке руководства больницы получила квадроцикл и теперь может оперативно добираться до пациентов в труднодоступных населённых пунктах.

Ещё одной важной темой выступления стала доступность лекарств. Наталья Флеглер напомнила о федеральном законе о передвижных аптеках, принятом по инициативе «Единой России». Благодаря этому решению жители отдалённых территорий смогут не только получать медицинскую помощь рядом с домом, но и приобретать необходимые лекарственные препараты без длительных поездок в районные центры.

«Мы теперь можем не только оказывать своевременную медицинскую помощь на отдалённых территориях. Мы можем предоставить возможность приобрести именно те лекарственные препараты, которые необходимы жителю нашей страны, и неважно, где он живёт — будь то город или глубинка», — подчеркнула она.

Значительная часть выступления была посвящена вопросам семейного здоровья и демографии. По мнению Натальи Флеглер, в центре внимания должны оставаться поддержка материнства и детства, забота о беременных женщинах, здоровье детей, профилактика заболеваний и создание условий для активного долголетия.

Отдельно она подчеркнула важность формирования новой Народной программы в постоянном диалоге с жителями.

«Мы должны обязательно обсуждать Народную программу с жителями. Потому что именно наши люди знают, какие вопросы стоят остро и что необходимо решать», — отметила Наталья Александровна.

Завершая выступление, Наталья Флеглер подчеркнула, что главной целью всех изменений остаётся укрепление здоровья нации, повышение качества жизни людей и поддержка семей.



