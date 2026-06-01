"Единая Россия" Архангельской области определилась с кандидатами на выборы в Госдуму

В Москве состоялся первый этап XXIII Съезда Всероссийской политической партии «Единая Россия», в ходе которого были утверждены предвыборная программа партии, федеральный список кандидатов и кандидаты по одномандатным избирательным округам на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации девятого созыва.

Архангельскую область на Съезде представила делегация из более чем 30 человек, которую возглавил секретарь Архангельского регионального отделения партии, губернатор Архангельской области Александр Цыбульский. В её состав также вошли представители регионального отделения партии, депутаты, главы муниципальных образований, секретари местных и первичных отделений, а также кандидаты, победившие в предварительном голосовании.

Центральным событием пленарного заседания стало выступление Президента Российской Федерации Владимира Путина. Глава государства обозначил ключевые задачи, стоящие перед страной, подчеркнул роль «Единой России» как партии, которая должна быть рядом с людьми, поддерживать участников специальной военной операции и их семьи, помогать регионам, работать над реализацией социальных обязательств и Народной программы.

«Патриотическая солидарность, слаженный, командный труд, профессионализм и ответственность, близость к людям – вот идеологический фундамент «Единой России», её главное, неоспоримое преимущество», — сказал Владимир Путин.

Президент также отдельно подчеркнул необходимость прямой работы партии с гражданами и их предложениями.

«Надо вообще поменьше сидеть в кабинетах и в мессенджерах, а почаще выходить, как говорят, в поле, встречаться с людьми, детально вникать в их жизненные, бытовые проблемы, и конечно, крайне внимательно отрабатывать те миллионы предложений, инициатив, наказов, которые поступают к Народной программе «Единой России», — отметил глава государства.

Владимир Путин пожелал Съезду успешной работы, а партии — удачи на выборах.

В ходе работы Съезда были утверждены кандидаты от «Единой России» на предстоящие выборы депутатов Государственной Думы.

По федеральному списку Архангельскую область представят ветеран специальной военной операции, выпускник кадровой программы «Защитники. Под крылом Архангела» Александр Шевченко и детский врач-эндокринолог, участница гуманитарных миссий в новых регионах России, выпускница кадровой программы «Защитники. Под крылом Архангела» Елена Слобода.

Кандидатами по одномандатным избирательным округам утверждены секретарь Северодвинского местного отделения «Единой России», руководитель Ассоциации «Совет муниципальных образований Архангельской области» Игорь Арсентьев и молодой предприниматель, координатор федерального партийного проекта «Российское село» в Архангельской области Никита Сергеев.

Комментируя итоги Съезда, Александр Цыбульский отметил, что событие вновь подтвердило главное: «Единая Россия» — это команда людей, готовых брать на себя ответственность за страну, регион и конкретные решения для жителей. По его словам, в нынешних условиях особенно важно, чтобы партия не ограничивалась общими формулировками, а переводила запросы людей в понятный план действий.

«Архангельская область настолько большая и настолько сложная территория, что, конечно, здесь Народную программу «из кабинета» не напишешь. Поэтому сейчас самое главное обсудить с людьми перспективы развития на ближайшие пять лет», — сказал Александр Цыбульский.

Губернатор подчеркнул, что для Архангельской области в новой Народной программе принципиально важно отразить вопросы, которые напрямую влияют на качество жизни людей: расселение аварийного жилья, развитие дорог, мостов и переправ, модернизацию коммунальной инфраструктуры, строительство и капитальный ремонт социальных объектов, поддержку молодых специалистов, развитие среднего профессионального образования и создание условий для жизни и работы в регионе.

Важной частью работы Съезда стало обсуждение социальной повестки и инициатив, связанных с поддержкой семей, развитием здравоохранения и повышением доступности медицинской помощи на местах.

Перед делегатами, членами и сторонниками партии выступила региональный координатор партийного проекта «Женское движение Единой России» в Архангельской области, начальник Заостровской участковой больницы, многодетная мать Наталья Флеглер. Она рассказала об актуальных вопросах развития медицины на селе, доступности первичной медицинской помощи, роли фельдшерско-акушерских пунктов и участковых больниц, а также о значении женских инициатив в решении социальных задач на территориях.

Особое внимание на Съезде было уделено новой Народной программе «Единой России», которая формируется на основе предложений жителей со всей страны. В Архангельской области в обсуждение документа активно включились жители региона: свои инициативы северяне направляют в ходе встреч, общественных обсуждений, работы пикетных площадок и через электронные сервисы партии.

Предвыборная программа, утверждённая делегатами Съезда, сформирована с учётом предложений, поступивших от жителей всех регионов России. Она станет основой работы партии в ходе избирательной кампании и определит ключевые направления законодательной деятельности будущего состава Государственной Думы.



