Дмитрий Морев обещает школе в Северном округе новую жизнь

Стартовал капитальный ремонт в школе № 37 имени Н.С. Мусинского. Это старейшее учебное заведение Северного округа с отличными перспективами. Сегодня учебное заведение посетил глава Архангельска. И вот, что он там увидел:

- Зданию почти 90 лет, и капитально его не ремонтировали ни разу.

1 июня подрядчик приступил к демонтажу и доставке материалов. Важно в самом начале поставить четкие задачи перед подрядчиком по срокам и качеству. Готовность должна быть обеспечена к 30 мая 2027 года, и объект находится на личном контроле председателя Гордумы и руководителя местного отделения «Единой России» Ивана Воронцова.

Бюджет ремонта – 122 млн руб. Обновят инженерные системы: отопление, водоснабжение, канализацию, электросети. Плюс – ремонт сложной по конструкции кровли. Это план на год текущий.

В следующем году - отделочные работы и дизайн помещений. Школа не просто станет современной - у неё появится свой характер. Ученики и педагоги поддержали концепцию «Арктика – ворота в будущее». В холле разместят мурал с портретом Героя Советского Союза Николая Степановича Мусинского, факты об истории судостроения и природе Арктики.

Всего в этом году в городе капитально ремонтируем 10 образовательных учреждений – 8 школ и 2 детских сада.



