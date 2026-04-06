Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Дмитрий Морев обещает школе в Северном округе новую жизнь

Стартовал капитальный ремонт в школе № 37 имени Н.С. Мусинского. Это старейшее учебное заведение Северного округа с отличными перспективами. Сегодня учебное заведение посетил глава Архангельска. И вот, что он там увидел:

- Зданию почти 90 лет, и капитально его не ремонтировали ни разу.

1 июня подрядчик приступил к демонтажу и доставке материалов. Важно в самом начале поставить четкие задачи перед подрядчиком по срокам и качеству. Готовность должна быть обеспечена к 30 мая 2027 года, и объект находится на личном контроле председателя Гордумы и руководителя местного отделения «Единой России» Ивана Воронцова. 

Бюджет ремонта – 122 млн руб. Обновят инженерные системы: отопление, водоснабжение, канализацию, электросети. Плюс – ремонт сложной по конструкции кровли. Это план на год текущий. 

В следующем году - отделочные работы и дизайн помещений. Школа не просто станет современной - у неё появится свой характер. Ученики и педагоги поддержали концепцию «Арктика – ворота в будущее». В холле разместят мурал с портретом Героя Советского Союза Николая Степановича Мусинского, факты об истории судостроения и природе Арктики. 

Всего в этом году в городе капитально ремонтируем 10 образовательных учреждений – 8 школ и 2 детских сада.


09 июнь 16:47 | : Политика / Экономика

Главные новости


Пешком по городу. Депутаты АрхГорДумы за неделю
От Екатерины Великой до Путина. Эта загадочная солянка

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Июнь 2026 (132)
Май 2026 (342)
Апрель 2026 (417)
Март 2026 (371)
Февраль 2026 (334)
Январь 2026 (333)



Деньги


все материалы
«    Июнь 2026    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20