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МегаФон вошел в новые отношения с губернатором Цыбульским

Оператор и правительство Архангельской области подписали соглашение о развитии сети в регионе. В этом году МегаФон планирует развернуть телеком-инфраструктуру в малых и труднодоступных населённых пунктах региона, вдоль трассы М-8, а также в местах притяжения туристов, включая родину Ломоносова.

 Документ закрепили подписями генеральный директор МегаФона Хачатур Помбухчан и губернатор Архангельской области Александр Цыбульский на площадке на Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2026).

 В числе приоритетов нового сотрудничества, рассчитанного до конца 2027 года, — развитие инфраструктуры связи в небольших и удалённых сёлах и деревнях, а также в туристических локациях. Улучшать покрытие сети в таких местах оператор предлагает с помощью микро базовых станций. Дополнительный вектор совместной работы — развитие связи вдоль федеральных автомобильных дорог. В частности, для главной транспортной артерии региона, трассы М8, оператор дополнительно расширит зону LTE-сигнала с помощью запуска более десятка новых телеком-объектов.

 Как подчеркнул генеральный директор МегаФона Хачатур Помбухчан, сеть оператора в Архангельской области постоянно расширяется, и регион остаётся для компании стратегически важной территорией со значительным инвестиционным потенциалом: «Сегодня в Поморье работают более 500 наших базовых станций, которые обеспечивают связью 989 тысяч жителей и более 700 тысяч туристов. Партнёрство с правительством области позволит синхронизировать наши инвестиции с приоритетами региона и сделать качественную связь доступнее, в том числе в отдалённых населённых пунктах». 

 Соглашение также предусматривает и взаимодействие в сфере информационной безопасности. Совместная работа в этом направлении должна способствовать дальнейшему развитию региональной системы защиты данных и её адаптации к современным вызовам кибербезопасности.

 «Архангельская область – обширный, динамично развивающийся регион, потребности которого в современной цифровой инфраструктуре постоянно растут. Мы видим значительный потенциал для совместной работы с компанией „МегаФон“ и готовы развивать партнёрство по направлениям, которые напрямую влияют на качество жизни людей, безопасность, развитие экономики и доступность современных цифровых сервисов», — отметил Александр Цыбульский.

 Специалисты МегаФона также помогут региону повысить туристическую привлекательность с помощью инструментов big data. После обезличенного анализа потока визитёров, власти получат данные для точечного развития инфраструктуры в популярных у гостей местах.

 Развитие туризма уже не первый год входит в число совместных проектов региона и оператора. В 2025 году МегаФон обеспечил голосовой связью и 4G-интернетом Новодвинскую крепость, объект культурного наследия XVIII века. Работы проводились по региональной программе «Цифровое Поморье», инициированной губернатором. Из ближайших проектов оператора в этой области — строительство базовой станции в Ломоносово, где родился знаменитый учёный. Село находится на островной территории и ежегодно привлекает множество туристов.

 

 

04 июнь 16:53 | : Политика / Экономика

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