Дмитрий Морев: "Ура! Весна вступает в свои права"

Архангелогородцев поздравил с Первомаем градоначальник Дмитрий Морев:

- Уважаемые архангелогородцы, поздравляю вас с Первомаем!

Для нашего города этот праздник имеет особое значение. Север всегда был краем людей стойкого характера и ответственного труда. Архангельск строился и держался на работе каждого из нас: моряков, докеров, инженеров, учителей, врачей – профессионалов разных сфер.

Северяне никогда не искали легких путей. Из поколения в поколение мы передаем умение работать добросовестно, не снижая планки даже в сложных условиях. В этом наша сила и достоинство.

Весна вступает в свои права. Желаю вам хорошего настроения и энергии, благополучия в домах и гордости за свой труд. С праздником, труженики Архангельска!