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Дмитрий Морев: Без прокуратуры - никуда

Ежегодно 12 января в России отмечается День работника прокуратуры Российской Федерации.

 Сотрудников и ветеранов ведомства с профессиональным праздником поздравил глава Архангельска Дмитрий Морев.

 - Прокуратура – важнейшее звено правоохранительной системы страны. От вашего труда напрямую зависит защита социальных прав и экономических свобод граждан, законных интересов государства. В органах прокуратуры нашего города служат высококвалифицированные юристы, для которых справедливость, принципиальность и личное мужество были и остаются основными жизненными установками. 

Желаю вам здоровья, благополучия, дальнейших успехов в работе. Пусть почетное звание надежных стражей закона придает вам жизненных сил, энергии и оптимизма в решении самых сложных задач! – говорится в поздравительном адресе Дмитрий Морева.

 

12 январь 14:03 | : Будни

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