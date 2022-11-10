Дмитрий Морев: Без прокуратуры - никуда

Ежегодно 12 января в России отмечается День работника прокуратуры Российской Федерации.
Сотрудников и ветеранов ведомства с профессиональным праздником поздравил глава Архангельска Дмитрий Морев.
- Прокуратура – важнейшее звено правоохранительной системы страны. От вашего труда напрямую зависит защита социальных прав и экономических свобод граждан, законных интересов государства. В органах прокуратуры нашего города служат высококвалифицированные юристы, для которых справедливость, принципиальность и личное мужество были и остаются основными жизненными установками.
Желаю вам здоровья, благополучия, дальнейших успехов в работе. Пусть почетное звание надежных стражей закона придает вам жизненных сил, энергии и оптимизма в решении самых сложных задач! – говорится в поздравительном адресе Дмитрий Морева.